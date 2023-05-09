Бухарест, 9 мая, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил, что совместно с трансатлантическими партнёрами будет добиваться признания 8 мая в государстве официальной датой празднования капитуляции нацистской Германии.

Anton Gutsunaev Схема Ясско-Кишинёвской операции против фашистской Румынии (союзнице Гитлеровской Германии 1941-1944)

«Поражение нацистской Германии, официально капитулировавшей перед освободительными силами Запада 8 мая 1945 года, означало для Европы падение тоталитарного, преступного, экстремистского режима, поставившего на грань катастрофы весь наш континент. Чтобы восстановить истинную символику капитуляции нацистской Германии, я вместе с нашими трансатлантическими партнёрами инициирую шаги по признанию 8 мая официальной датой празднования в Румынии», — написал он на своей странице в социальной сети.

Чукэ полагает, что эта инициатива позволит отдать «дань уважения всем румынам, которые боролись за освобождение страны и Восточной Европы от нацистского ига».

Как передавало ИА REGNUM, по словам спикера Госдумы России Вячеслава Володина, западные страны пытаются стереть историческую память о Дне Победы. Он отметил, что День Победы объединяет русских, белорусов, киргизов, украинцев, армян, казахов, таджиков, туркменов, узбеков, другие народы СССР, плечом к плечу защитившие мир от фашизма, и это не даёт покоя Вашингтону и Брюсселю.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, согласно которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на Украине много людей, для которых День Победы является священным праздником. Он отметил, что на Украине есть ветераны, родные и близкие, для которых этот день был и останется святым.

Пользователи Twitter жестко отреагировали на поздравление президента Украины с победой над нацизмом, которое он опубликовал 8 мая. Лидера киевского режима обвинили в лицемерии и фальсификации истории.

Американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в социальной сети написал, что ветеранам Второй мировой войны было бы противно и стыдно видеть поддержку Украины. Он подчеркнул, что его дедушкам было бы противно видеть, что стало с их страной, защищающей террористов. Хинкл предположил, что нынешних украинских нацистов ветераны Второй мировой войны могли бы уничтожить, будучи молодыми американскими патриотами.