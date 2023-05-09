Пользователи Twitter обвинили президента Украины Зеленского в фальсификации истории и лицемерии

Киев, , 07:10 — REGNUM Пользователи Twitter жестко отреагировали на поздравление президента Украины Владимира Зеленского с победой над нацизмом, которое он опубликовал 8 мая. Лидера киевского режима обвинили в лицемерии и фальсификации истории.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Пользователи указали Зеленскому, что отрицать историю можно, но изменить нельзя. А также напомнили, что в Киеве был час ночи 9 мая, когда Германия капитулировала.

«Как ты смеешь отнимать День Победы у наших бабушек и дедушек, которые сражались и пожертвовали своими жизнями?» — спросил у лидера Украины один из читателей.

Другой пользователь назвал Зеленского лжецом, который пачкает память о погибших советских солдатах.

Также читатели указали, что 78 лет назад был побеждён немецкий нацизм, а сейчас идёт борьба с украинским нацизмом.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, согласно которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ветеранам Второй мировой войны было бы противно и стыдно видеть поддержку Украины. Своё мнение американский журналист Джексон Хинкл опубликовал в Twitter.