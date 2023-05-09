Вашингтон, 9 мая, 2023, 07:04 — ИА Регнум. Ветеранам Второй мировой войны было бы противно и стыдно видеть поддержку Украины. Своё мнение американский журналист Джексон Хинкл опубликовал в Twitter.

Сергей Корсун ИА REGNUM Помощь Украине. Техника для ВСУ. НАТО

Он подчеркнул, что его дедушкам было бы противно видеть, что стало с их страной, защищающей террористов. Хинкл предположил, что нынешних украинских нацистов ветераны Второй мировой войны могли бы уничтожить, будучи молодыми американскими патриотами.

Как сообщало ИА REGNUM, США 9 мая могут объявить о новой военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов. Денежные средства планируется потратить в ближайшие месяцы или даже годы на обеспечение будущих потребностей Украины.

Пользователи Twitter жестко отреагировали на поздравление президента Украины Владимира Зеленского с победой над нацизмом, которое он опубликовал 8 мая.