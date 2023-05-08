Брюссель, 8 мая, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) приветствовала решение украинского президента Владимира Зеленского упразднить День Победы.

picsa Еврокомиссия

«Мы приветствуем решение Украины отмечать 9 мая День Европы — это отражение европейской идентичности украинского народа», — написала в социальной сети Twitter представитель пресс-службы комиссии Дана Спинант.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, согласно которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы.

В документе отмечается, что это решение принято, в частности, «с целью укрепления единства народов Европы», а также «обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине много людей, для которых День Победы является священным праздником. Он отметил, что на Украине есть ветераны, родные и близкие, для которых этот день был и останется святым