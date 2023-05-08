Москва, 8 мая, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с киргизским коллегой Садыром Жапаровым отметил, что отношения между странами находятся на подъёме.

kremlin.ru Президент России Владимир Путин в ходе встречи с киргизским коллегой Садыром Жапаровым

«Что касается наших текущих отношений, то они находятся на подъёме, у нас за прошлый год увеличение товарооборота на 37%», — сказал глава государства.

По словам Путина, Россия — крупнейший инвестор в Киргизии. Он также выразил уверенность, что «эта тенденция будет набирать силу, набирать обороты».

Ранее российский лидер назвал присутствие президента Киргизии на праздновании Дня Победы знаковым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Киргизии 7 мая отправился в Москву с официальным визитом, в ходе которого состоятся переговоры с президентом России.

Официальных приглашений принять участие в параде лидерам иностранных государств не направлялось, поскольку «дата некруглая» (78 лет), отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вместе с тем президент России пригласил на парад в Москву главу Туркмении Сердара Бердымухамедова, главу Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Киргизии Садыра Жапарова, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна.