Москва, 8 мая, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, отменив празднование Дня Победы 9 мая, показал, что является предателем и «пособником фашистов 80 лет спустя», написала 8 мая в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

president. gov. ua Владимир Зеленский

«Что может быть хуже врага? Предатель. Вот это Зеленский. Новое воплощение Иуды в 21 веке. Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу. Одну на всех. Пособник фашистов 80 лет спустя», — написала Захарова.

Как сообщалось ранее, президент Украины внёс на рассмотрение парламента страны законопроект, в котором предлагается перенести празднование победы над нацизмом на 8 мая, а 9 мая отмечать «День Европы», при этом 9 мая должен быть рабочим днём. Законопроект предполагается рассмотреть в ускоренном режиме.

Цель предлагаемых изменений — «укрепление единства народов Европы», а также «обеспечение мира, безопасности и стабильности на европейском континенте», написал президент Украины в пояснительной записке к законопроекту. Решение о переносе празднования позволит «вернуть честную историю без идеологических примесей», ведь именно 8 мая «большинство народов мира» празднуют победу над нацизмом, заявил он.

На Украине есть много людей, для которых День Победы является и продолжит оставаться священным праздником, и решения президента или парламента Украины этого не изменят, отметил ранее в своём комментарии журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.