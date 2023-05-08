Зеленский внёс в Раду законопроект о праздновании Дня Победы 8 мая

Киев, , 10:26 — REGNUM Законопроект, в котором празднование Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне предлагается перенести на 8 мая, внёс в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал в Telegram-канале.

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня я подал в Верховную раду законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», — написал Зеленский.

Он заявил, что акт о безоговорочной капитуляции вермахта вступил в силу именно 8 мая 1945 года.

Теперь 1 и 9 мая на Украине будут рабочими днями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователи Twitter раскритиковали анонс Зеленского, который рассказал о важных событиях в мае и июне. Ранее он заявил о перспективах получения нового оружия и работе над антироссийскими санкциями.