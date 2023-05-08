Песков: Кремль не будет анонсировать речь президента на параде Победы 9 Мая

Москва, , 12:58 — REGNUM Кремль никогда не анонсирует речь президента России Владимира Путина на параде Победы, заявил 8 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы никогда не анонсируем. Вы знаете, что завтра на параде будет выступление президента. Давайте его дождемся», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, прокомментирует ли Путин ход спецоперации РФ на Украине во время своего выступления на параде 9 Мая.

Ранее Песков сообщал, что традиционного приёма по случаю Дня Победы в этом году в Кремле не будет. По его словам, президент России, как обычно, в День Победы выступит на параде на Красной площади. Сокращать парад не планируется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин пригласил главу Туркмении принять участие в праздновании Дня Победы в Москве.

Также по приглашению российского лидера столицу с рабочим визитом посетят премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Киргизии Садыр Жапаров. Они примут участие в мероприятиях, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая.