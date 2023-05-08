Лондон, 8 мая, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Российские планирующие бомбы заставили руководство Украины пересмотреть свои планы по контрнаступлению. Об этом написали обозреватели Telegraph Роланд Олифант и Джо Барнс.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

В материале говорится о том, что, согласно данным украинских официальных лиц, Вооружённые силы России выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в сутки.

Отмечается, что на фоне информации о планируемом контрнаступлении ВСУ западные и украинские аналитики предполагают, что использование данного вида оружия может вынудить Украину в последний момент внести изменения в своё оперативное планирование.

Авторы статьи ссылаются на мнение советника командования Воздушных сил Украины Юрия Игната, который заявил в интервью, что планирующие бомбы представляют «очень серьёзную угрозу».

Он отметил, что российские военнослужащие используют тактическую авиацию для выполнения боевых задач вдоль линии фронта, границы и морского побережья, планирующие бомбы ВС России интенсивно используют во всех этих регионах.

Обозреватели обратили внимание на то, что в последнее время авиация ВС России стала активно применять авиабомбы, которые оснащены универсальными модулями планирования и коррекции, боевые самолёты наносят удары по укрепрайонам, при этом они не подставляются под огонь зенитно-ракетных комплексов.

Как передавало ИА REGNUM, по словам начальника пресс-центра группировки войск «Запад» полковника Сергея Зыбинского, бомбардировщик Су-34 ВКС России с применением универсальных модулей планирования и коррекции нанёс удар по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ.

1 мая военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что после применения Воздушно-космическими силами России в Артёмовске планирующих авиационных бомб типа ФАБ-500 украинские войска резко изменили свою тактику.

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино обратил внимание на то, что ожидания и амбиции Украины по поводу анонсированного контрнаступления не соответствуют действительности. «Неужели гора родит мышь?» — поинтересовался политик, комментируя статью издания Washington Post, в котором авторы утверждали, что Киев боится не оправдать ожиданий своих западных союзников в связи с запланированным контрнаступлением.