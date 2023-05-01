Военный эксперт Леонков: ВСУ в Артёмовске сменили тактику после применения ВКС России авиабомб

Москва, , 11:25 — REGNUM После применения Воздушно-космическими силами России в Артёмовске планирующих авиационных бомб типа ФАБ-500 украинские войска резко изменили свою тактику. Об этом 1 мая рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

ВСУ U.S. Army Europe Images

Как указал эксперт, слова которого приводит РИА Новости, до этого ВСУ размещали на верхних этажах в Артёмовске позиции снайперов, а в подвальных помещениях — штабы и склады.

«Однако после удара авиабомбой все военнослужащие, оказавшиеся на тот в момент в подвале, также обречены, как и занимающие позиции на верхних этажах. Ввиду такого положения дел украинские потери оказались настолько значительными, что генштабу укроармии пришлось изменить тактику», — сказал он.

Леонков уточнил, что из-за этого ВСУ пришлось сделать упор на маленькие беспилотники, однако украинские военные продолжают использование высотных зданий, размещая на верхних этажах не личный состав, а камеры видеонаблюдения для отслеживания передвижения российских военных в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 мая командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что в настоящее время в Артёмовске сложилась довольно сложная ситуация. Он уточнил, что в городе идут интенсивные бои.