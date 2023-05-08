Минобороны: Су-34 нанёс удар управляемыми бомбами по базе наёмников на Украине

Москва, , 08:12 — REGNUM Бомбардировщик Су-34 ВКС России с применением универсальных модулей планирования и коррекции нанёс удар по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

Бомбардировщик ВКС России Су-34, задействованный в специальной военной операции © Михаил Воскресенский/РИА Новости

По его словам, наёмники находились в районе села Ивановка в Харьковской области.

Офицер уточнил, что данный модуль планирования и коррекции крепится к обычной свободнопадающей бомбе, таким образом делая её управляемой.

Кроме того, передаёт РИА Новости, указанный модуль имеет раскладное крыло, рули и систему управления, которая автоматически наводит бомбу на цель.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что после применения Воздушно-космическими силами России в Артёмовске планирующих авиационных бомб типа ФАБ-500 украинские войска резко изменили свою тактику.

До этого ВСУ, отметил эксперт, размещали на верхних этажах в Артёмовске позиции снайперов, а в подвальных помещениях — штабы и склады.

По его словам, после удара авиабомбой все военнослужащие, оказавшиеся на тот момент в подвале, также обречены, как и занимающие позиции на верхних этажах.