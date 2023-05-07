Нижний Новгород, 7 мая, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Писатель Захар Прилепин сообщил 7 мая в своём Telegram-канале, что при взрыве получил перелом обеих ног, один перелом открытый.

Zaharprilepin.ru Захар Прилепин

По его словам, он находился за рулём машины, которую взорвали 6 мая в Нижегородской области.

«Потерял сознание на три минуты, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый)», — уточнили Прилепин.

Он также уточнил, что погибший Александр Шубин ехал справа на пассажирском кресле. Взрыв произошел под его колесом.

Как сообщил писатель, после взрыва одна из жительниц поселка сделала обезболивающее. Губернатор Глеб Никитин сразу прислал вертолёт. Оттуда до города часа три, долетел за 16 минут, пояснил Прилепин.

«Здесь мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все», — сказал писатель.

Прилепин добавил, что действительно высадил дочь за пять минут до взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, покушение на писателя Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. В результате теракта погиб водитель и помощник Прилепина Александр Шубин с позывным Злой. Сам писатель был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 7 мая заявил, что состояние Прилепина медики оценивают как стабильное.

Задержанный по делу Александр Пермяков рассказал следователям на допросе, как действовал по заданию спецслужб Украины. Он сообщил, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы, а в 2022 году он заехал на территорию России с целью убийства Захара Прилепина.

В МИД России 6 мая заявили, что ответственность за теракт несут не только власти Украины, но и их западные кураторы, в том числе США.