Москва, 7 мая, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Российские военные средствами ПВО ночью обнаружили и уничтожили более двух десятков беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Чёрным морем. Об этом 7 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

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«В течение ночи 22 ударных украинских беспилотника подавлены над Чёрным морем», — говорится в сообщении Минобороны.

Конашенков уточнил, что все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уничтожили огнём зенитных ракетных комплексов или же они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

По данным Минобороны, в общей сложности с начала спецоперации российские средства ПВО уничтожили свыше 4000 украинских беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ 7 мая предотвратила атаку украинских дронов на аэродром «Северный» в Ивановской области. Уточняется, что целью атаки являлись «самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50».