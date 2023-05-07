В Ивановкой области ФСБ предотвратила атаку украинских дронов на аэродром «Северный»

Иваново, , 12:46 — REGNUM В Ивановской области ФСБ предотвратила атаку украинских дронов на аэродром «Северный». Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе ФСБ.

Уточняется, что целью атаки являлись «самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50».

«Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел РФ пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося главным управлением разведки министерства обороны Украины, на военном аэродроме «Северный» в Ивановской области», ― говорится в сообщении спецслужбы.

Также сообщается, что применённые для атаки беспилотники были начинены взрывчаткой.

По данным ФСБ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий «на территории России выявлена диверсионная группа, координацию и руководство которой осуществляли сотрудники спецслужб Украины».

В спецслужбе добавили, что пилота, а также членов диверсионно-разведывательной группы, завербованных ГУР минобороны Украины, задержали после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения.