Росгвардия: на месте подрыва машины Прилепина в Нижегородской области работают сапёры

Нижний Новгород, , 14:10 — REGNUM На месте подрыва автомобиля писателя, сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина в Нижегородской области работают сапёры. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Саперы Минобороны России

«Взрывотехники группы разминирования ОМОН «Буревестник» управления Росгвардии по Нижегородской области обследуют место происшествия на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ», — приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 мая, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что Прилепин приходит в себя после операции. Он уточнил, что медики оценивают состояние писателя как стабильное.

В Нижегородской области 6 мая взорвали автомобиль Audi Q7, на котором сопредседатель «Справедливой России — За правду» возвращался домой из командировки в ЛНР, где проходил службу в составе батальона Росгвардии «Оплот».

После взрыва самодельного взрывного устройства под капотом автомобиля писатель остался жив, но получил серьёзные ранения, его водитель и помощник Александр Шубин погиб на месте.