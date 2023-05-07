Опубликовано видео эвакуации Прилепина на вертолёте в больницу
Появились кадры эвакуации пострадавшего при теракте Прилепина на вертолёте в больницу
Нижний Новгород, 7 мая, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Видео эвакуации писателя Захара Прилепина на вертолёте в больницу опубликовал 7 мая Telegram-канал «112».
По информации источника, писатель находится в сознании.
«Сегодня утром его вывели из медикаментозного сна после операции», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, покушение на писателя Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. В результате теракта погиб водитель и помощник Прилепина Александр Шубин с позывным Злой. Сам писатель был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 7 мая заявил, что состояние Прилепина медики оценивают как стабильное.
Задержанный по делу Александр Пермяков рассказал следователям на допросе, как действовал по заданию спецслужб Украины. Он рассказал, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы, а в 2022 году он заехал на территорию России с целью убийства Захара Прилепина.
В МИД России 6 мая заявили, что ответственность за теракт против несут не только власти Украины, но и их западные кураторы, в том числе США.