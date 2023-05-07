Нижний Новгород, 7 мая, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Видео эвакуации писателя Захара Прилепина на вертолёте в больницу опубликовал 7 мая Telegram-канал «112».

Стрингер/ТАСС Место подрыва автомобиля писателя Прилепина

По информации источника, писатель находится в сознании.

«Сегодня утром его вывели из медикаментозного сна после операции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, покушение на писателя Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. В результате теракта погиб водитель и помощник Прилепина Александр Шубин с позывным Злой. Сам писатель был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 7 мая заявил, что состояние Прилепина медики оценивают как стабильное.

Задержанный по делу Александр Пермяков рассказал следователям на допросе, как действовал по заданию спецслужб Украины. Он рассказал, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы, а в 2022 году он заехал на территорию России с целью убийства Захара Прилепина.

В МИД России 6 мая заявили, что ответственность за теракт против несут не только власти Украины, но и их западные кураторы, в том числе США.