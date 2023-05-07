Москва, 7 мая, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Важно, чтобы приговорённые к длительному сроку заключения и им подобные осознавали простую вещь — даже с приговорёнными к пожизненному заключению иногда случаются происшествия и несчастные случаи. Об этом 7 мая заявил в Telegram-канале зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Так политик отреагировал на совершённый против Захара Прилепина теракт 6 мая.

По его словам, длительный срок наказания может быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключённого.

«И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств», — резюмировал замглавы Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, покушение на писателя Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области. В результате теракта погиб водитель и помощник Прилепина Александр Шубин с позывным Злой. Сам писатель был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Задержанный по делу Александр Пермяков рассказал следователям на допросе, как действовал по заданию спецслужб Украины. Он рассказал, что в 2018 году его завербовали украинские спецслужбы, а в 2022 году он заехал на территорию России с целью убийства Захара Прилепина. По его словам, способ убийства: дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами.

В МИД России 6 мая заявили, что ответственность за теракт против Захара Прилепина несут не только власти Украины, но и их западные кураторы, в том числе США.