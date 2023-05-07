Москва, 7 мая, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Утром 7 мая писателя, сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина успешно вывели из состояния медикаментозного сна. Об этом 7 мая сообщает Telegram-канал 112.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Захар Прилепин

«Сегодня утром Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна», — говорится в сообщении и уточняется, что в данный момент писатель находится в сознании.

Отмечается, что пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова рассказала, что он, насколько это возможно в сложившейся ситуации, пребывает в бодром расположении духа.

«Чувствует себя хорошо. Передавал спасибо всей родне», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет России опубликовал кадры с места подрыва автомобиля Прилепина. Мощность взрыва была настолько большой, что на его месте образовалась огромная воронка.

В Нижегородской области 6 мая взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель, он остался жив, но получил ранения обеих ног и сейчас находится в тяжёлом состоянии, водитель Прилепина погиб на месте.