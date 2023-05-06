Москва, 6 мая, 2023, 16:46 — ИА Регнум. В скором времени состоится четырёхсторонняя встреча высокого уровня по зерновой сделке, заявил 6 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в эфире RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбор зерна

«Встреча высокого уровня на уровне заместителей министров состоится в ближайшем будущем», — сказал Вершинин.

По словам дипломата, переговоры пройдут в четырёхстороннем формате. Участники этой встречи — представители сторон соглашений Черноморской зерновой инициативы, то есть России, Турции, ООН и Украины.

Дипломат подчеркнул, что многие страны выиграют, если уберут созданные западными санкциями барьеры для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, от встречи ООН, Турция и Украина ожидают согласия России на продление зерновой сделки, срок которой истекает менее чем через две недели — 18 мая. Россия со своей стороны требует выполнить ряд условий, касающихся разблокировки экспорта её зерна.

Эта разблокировка возникла из-за западных санкций, введённых в ответ на начало Россией спецоперации на Украине.

Россия 22 июля прошлого года подписала соглашение с ООН и с Турцией о создании безопасных условий для вывоза с Украины зерна и удобрений. ООН и Турция также подписали соглашения с Украиной.

Зерновую сделку дважды продлевали: один раз на 120 дней, второй — на 60 дней. На её дальнейшее продление Россия согласна только при условии снятия ограничения с экспорта российского зерна. Вершинин 6 мая отметил, что пока в этом вопросе особого прогресса нет.