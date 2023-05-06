Москва, 6 мая, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Ситуацией с экспортом российской сельхозпродукции в рамках стамбульских договорённостей Россия не удовлетворена. Об этом 6 мая заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин эфире телеканала RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

После встречи с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспан Вершинин сказал, что российская сторона по-прежнему не удовлетворена прогрессом по вопросу выполнения российской части пакетного соглашения с ООН по экспорту зерна.

«Это очень важно для нас», — добавил российский дипломат.

5 мая заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил о состоявшейся в Москве встрече Вершинина с Гринспан — генсеком UNCTAD. ООН, отметил Хак, пытается содействовать беспрепятственному экспорту на глобальные рынки российского продовольствия и удобрений.

Переговоры продолжались более четырёх часов. Гринспан заверила Вершинина, что UNCTAD намерена соблюдать договорённости с Москвой.

Речь идёт о договорённости, достигнутой в Стамбуле в конце июля прошлого года. Меморандум, касающийся экспорта российской сельхозпродукции, — это одна часть стамбульских договорённостей с ООН, другая часть — зерновая сделка.

Условия России касаются возврата «Россельхозбанка» в систему SWIFT. Есть и ряд других требований Москвы, без которых сделку не продлят. Об отсутствии прогресса в их выполнении заявил сегодня Вершинин.