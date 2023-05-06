Российские войска уничтожили на донецком направлении более 185 военных ВСУ
Москва, 6 мая, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России за последние сутки уничтожили более 185 военных ВСУ, танк и три гаубицы. Об этом 6 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Уничтожено более 185 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одна гаубица Д-30», — рассказал он.
Штурмовые отряды продолжают вести бои на западе Артёмовска, а Воздушно-десантные войска сковывают действия ВСУ с флангов.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая российские войска подорвали мост на дороге из Часова Яра. Это единственный путь под контролем ВСУ, ведущий в Артёмовск. По нему Киев отправлял в город подкрепления.
В боях за Артёмовск погиб один из сценаристов художественного фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин. Он попал под артобстрел после успешного взятия позиций противника.