Москва, 6 мая, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России за последние сутки уничтожили более 185 военных ВСУ, танк и три гаубицы. Об этом 6 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости Военнослужащий подразделения ВС РФ

«Уничтожено более 185 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одна гаубица Д-30», — рассказал он.

Штурмовые отряды продолжают вести бои на западе Артёмовска, а Воздушно-десантные войска сковывают действия ВСУ с флангов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая российские войска подорвали мост на дороге из Часова Яра. Это единственный путь под контролем ВСУ, ведущий в Артёмовск. По нему Киев отправлял в город подкрепления.

В боях за Артёмовск погиб один из сценаристов художественного фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин. Он попал под артобстрел после успешного взятия позиций противника.