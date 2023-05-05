Часов Яр, , 17:12 — REGNUM В Сети опубликовали фотографию разрушенного Канальского моста в районе города Часова Яра в ДНР, по которому украинская армия перебрасывала технику и подразделения в Артёмовск (украинское название — Бахмут). Кадры последствий удара обнародованы в Telegram канале «Военкоры русской весны» («РВ»).

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Мост проходил через канал Северский Донец — Донбасс в самом Часове Яре. Он связывал единственную дорогу на Артёмовск с ответвлением. Именно из-за стратегического значения для снабжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) трассу называли «дорогой жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о том, что российские военные уничтожили мост в районе населённого пункта Часова Яра, по которому Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались осуществить переброску резервов и боеприпасов в Артёмовск.

В апреле на Украине российские военные разрушили мост через реку Судость в Черниговской области, по которому украинская армия заходила в Брянскую область. Удар по объекту лётчики Западного военного округа нанесли с помощью истребителей Су-34. В результате огневого поражения мост недалеко от села Гремяч получил значительные повреждения.