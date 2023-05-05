Артемовск, , 20:29 — REGNUM Один из сценаристов художественного фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин, ушедший на фронт добровольцем, погиб в бою за освобождение Артёмовска. Об этом 5 мая сообщил его друг, режиссёр Павел Дроздов.

Артёмовск © Евгений Биятов/РИА Новости

Дроздов в беседе с ИА REGNUM отметил, что знал Корина много лет. У него была сильная жизненная позиция.

«У него [Корина] всегда было правильное понимание себя, своей страны. Он понимал, что значит понятие мужчина, что такое долг и что такое Родина», — рассказал режиссёр.

Кроме того, сценарист Игорь Антоновский рассказал, что армейский дух увлекал Леонида Корина с юных лет, он писал про бойцов, вернувшихся с чеченской войны, про посттравматическое расстройство.

«Мы с Валерой дали ему прозвище Чича… Он писал про войну, его диплом назывался «Контрабас» — не в музыкальном смысле, а в смысле контрактников на войнах», — отметил Антоновский.

Леонид Корин родился в 1975 году. Он был соавтором сценариев к сериалам «Последний мент» и «Литейный». В «Битве за Севастополь» показана судьба легендарной женщины-снайпера Красной армии, Героя Советского Союза, Людмилы Павличенко. Над картиной работали в том числе украинские специалисты.

По данным ФАН, на фронте Корин был помощником пулемётчика. В день гибели он с товарищами выбил противника с позиций, но их обстреляла вражеская артиллерия. Сценарист погиб от осколочных ранений. Ему посмертно присвоили государственную награду — орден Мужества.