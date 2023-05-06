Нижний Новгород, , 12:55 — REGNUM Правоохранительные органы выясняют обстоятельства взрыва, который произошёл в автомобиле писателя Захара Прилепина. Об этом 6 мая сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Захар Прилепин © Сергей Бобылев/ТАСС

«Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося», ― написал он в Telegram-канале.

Он также уточнил информацию о состоянии сопредседателя партии СРЗП.

«Захар в порядке», ― сообщил Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель, сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин.

Писатель остался жив, однако он получил ранения и сейчас находится в тяжёлом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб водитель автомобиля.

Взрыв произошёл на трассе в Борском районе. Взрывчатка была заложена под днищем машины.

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