Москва, 6 мая, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Власти США вместе с НАТО выкормили ещё одну международную террористическую ячейку, которой являются нынешние украинские власти. Об этом 6 мая написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в Telegram-канале сообщения о подрыве автомобиля писателя, сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина.

Сергей Савостьянов/ТАСС Мария Захарова

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теперь Зеленский с головорезами», — написала она.

Захарова отметила, что за произошедшее несут прямую ответственность власти Соединённых Штатов и Великобритании.

«Молимся за Захара», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что под Нижним Новгородом подорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. Уточняется, что ему оказывают медицинскую помощь, водитель писателя погиб.