Москва, 6 мая, 2023, 10:57 — ИА Регнум. На Троекуровском кладбище в субботу, 6 мая, началась церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Кутюрье скончался на 60-м году жизни после продолжительной болезни.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Прощание с Валентином Юдашкиным

Церемония прощания с модельером проходит в траурном зале кладбища. Люди стали собираться примерно за час до её начала. Церемония открыта для всех.

Проводить Юдашкина в последний путь собрались поклонники его творчества и известные личности.

В траурный зал, куда не пустили журналистов, прошли артисты Владимир Винокур, Клара Новикова, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко, актер Владимир Машков, певица Надежда Бабкина. Приехал также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая. Несколькими годами ранее модельеру поставили диагноз — рак правой почки на последней стадии, что и стало причиной смерти. Несмотря на сложное лечение и усилия врачей, болезнь прогрессировала, опухоль давала метастазы по всему организму, осложнения болезни затронули мозг.

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Соболезнования родным и близким Юдашкина направил президент России Владимир Путин. В своей телеграмме он отметил, что модельер был блестящим профессионалом и искренним и открытым человеком. Вклад Юдашкина в российское искусство отметил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что кутюрье распространял «высокие нормы искусства» по всем регионам страны. Певица Алла Пугачёва, покинувшая ранее Россию, также вернулась, чтобы почтить память модельера.

Юдашкин — советский и российский художник-модельер, народный художник России, заслуженный деятель искусств, академик Российской академии художеств. В 2008 году Юдашкин разработал новую военную форму для Министерства обороны. О его болезни впервые стало известно в 2016 году, в 2022-м он лично рассказал в интервью, как живёт со смертельной болезнью, заверив, что продолжает сохранять оптимизм.