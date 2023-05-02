Москва, , 14:11 — REGNUM Несколько лет назад у модельера Валентина Юдашкина диагностировали рак правой почки на последней стадии. Это и стало причиной его смерти. Об этом 2 мая сообщил Telegram-канал «112».

Валентин Юдашкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Метастазы распространились по всему организму, осложнения дошли и до головного мозга», ― говорится в сообщении канала,

Известно, что Валентин Юдашкин лечился в онкоцентре имени Блохина в Москве и принимал дорогостоящие противоопухолевые препараты, которые замедляют развитие метастазов. Однако в ходе лечения наблюдалась отрицательная динамика, появлялись новые очаги, а лучевая терапия необходимого эффекта не дала.

Два дня назад из-за резкого ухудшения состояния здоровья кутюрье попал в больницу. Медики сделали всё возможное, однако спасти его не смогли.

Как сообщало ИА REGNUM, советский и российский модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни. В 2022 году модельер в одном из интервью рассказал, как он борется со смертельной болезнью, заверив, что продолжает сохранять оптимизм

О дате и месте прощания и похорон Юдашкина пока не сообщается.

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