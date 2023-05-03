Путин назвал модельера Юдашкина блестящим профессионалом и искренним и доброжелательным человеком

Москва, , 09:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким модельера Валентина Юдашкина по поводу его кончины. Телеграмма с соболезнованиями 3 мая опубликована на сайте Кремля.

Валентин Юдашкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Валентина Абрамовича Юдашкина. Валентин Юдашкин был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком», — говорится в ней.

Глава государства отметил, что модельер никогда не следовал уже проторенными путями и вдохновенной работой задавал высочайшую планку мастерства, а также преданного, подвижнического служения своему делу.

«Талантливый художник и настоящий творец, Валентин Абрамович всегда был полон новых, интересных идей и замыслов», — добавил президент, подчеркнув, что именно таким модельер и сохранится в памяти родных, близких, коллег и друзей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая советский и российский художник-модельер Валентин Юдашкин скончался в возрасте 59 лет. У него несколько лет назад выявили рак правой почки на последней стадии. С тех пор его состояние ухудшилось, а осложнения затронули в том числе головной мозг.

Юдашкин с 1999 года удостоен звания заслуженного деятеля искусств, в 2005 году он стал народным художником России, а в 2016 году — академиком Российской академии художеств.

В 2016 году модный дом Valentin Yudashkin первым из российских брендов приняли во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Дом моды проводил показы также в Милане и Нью-Йорке.

Работы Юдашкина хранятся в Государственном историческом музее в Москве, Калифорнийском музее моды и в Музее костюма в Лувре. В 2008 году Юдашкин разработал военную форму для Минобороны.

Модельер награждён орденом Почёта (2008 год), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013 год) и орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2018 год).