Москва, , 13:02 — REGNUM Скончался модельер Валентин Юдашкин, сообщает 2 мая Первый канал. Ему было 59 лет.

Валентин Юдашкин © Александр Щербак/ТАСС

Юдашкин — советский и российский художник-модельер. Народный художник России (2005), заслуженный деятель искусств России (1999), академик Российской академии художеств. В 2016 году модный дом Valentin Yudashkin стал членом Французской федерации высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Это первый российский бренд, который удостоился данного членства.

В 2008 году Юдашкин разработал новую военную форму для Минобороны РФ.

В 2016 году стало известно, что врачи диагностировали У Юдашкина рак. Модельер пережил несколько серьёзных операций.

В 2022 году модельер в одном из интервью рассказал актёру Вячеславу Манучарову, как живет со смертельной болезнью. Модельер рассказал, что продолжает сохранять оптимизм, несмотря на рак пищевода.

«Я стал радоваться тому, что есть. У меня нет огромных планов, я не живу на десятилетия, как раньше. Живу короткими отрезками, насколько по здоровью могу распланировать», — рассказывал Юдашкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в Москве на 86-м году жизни скончался Вячеслав Зайцев. Модельера доставили в больницу после кровоизлияния в желудке. В тот день Юдашкин выражал соболезнования в связи со смертью коллеги.