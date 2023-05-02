Москва, , 14:53 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовят телеграмму с соболезнованиями от имени главы государства семье покойного художника-модельера Валентина Юдашкина.

Дмитрий Песков Официальное интернет-представительство президента России

«Валентин Юдашкин внёс большой вклад в развитие российского искусства, в распространение высоких норм искусства по российским регионам, в плане воспитания молодого поколения. Всем этим он занимался… очень трудно переоценить его роль», — сказал Песков в ходе беседы с журналистами 2 мая.

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле также «все глубоко соболезнуют» в связи с кончиной российского модельера.

Последние несколько лет Валентин Юдашкин боролся с тяжёлой болезнью, перенёс несколько серьёзных операций. О его смерти во вторник, 2 мая, сообщила Первому каналу супруга 59-летнего художника.