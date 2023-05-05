Рига, , 14:52 — REGNUM Певица Алла Пугачёва, которая на днях вернулась в Москву, посетит похороны модельера Валентина Юдашкина, которые состоятся 6 мая на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила латвийская исполнительница Лайма Вайкуле, написал Starhit.

Певица Лайма Вайкуле © Фото ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

«Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны к Валентину Юдашкину», ― сказал латвийская певица.

По её словам, примадонна также напомнила, что Юдашкин приезжал к ней в Израиль совсем больной пару недель назад.

«Я спросила: «А как же дети?» Она ответила: «Я что, не поеду к нему на похороны?» — рассказала исполнительница.

Как сообщало ИА REGNUM, модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. Несколько лет назад у него обнаружили рак правой почки, болезнь прогрессировала, несмотря на лечение и операции. Церемония прощания ним пройдёт на Троекуровском кладбище в Москве 6 мая.

Советская и российская певица Алла Пугачёва прилетела в Москву 3 мая.

Помощник модельера Вячеслава Зайцева Николай Головин допустил, что Пугачёва могла прилететь в столицу, чтобы посетить церемонию прощания с её другом модельером Валентином Юдашкиным. При этом помощница певицы Елена Чупракова эту информацию подтвердить не смогла.

После начала специальной военной операции Вооружённых сил на Украине певица выступила с критикой действий российских военнослужащих, а в сентябре 2022 года покинула Россию, после чего уехала в Израиль.