Москва, , 15:31 — REGNUM Советская и российская певица Алла Пугачёва прилетела в Москву. Об этом 3 мая рассказала помощница певицы Елена Чупракова.

Эмигранты Сергей Корсун © ИА REGNUM

Чупракова, слова которой приводит ТАСС утвердительно ответила на вопрос о том, вернулась ли Пугачёва в Москву.

В то же время, помощница певицы не смогла уточнить, собирается ли вернувшаяся в Россию Пугачёва посетить церемонию прощания с её другом Валентином Юдашкиным, которое должно состояться 6 мая на московском Троекуровском кладбище.

«Я пока [об этом] у неё даже не спрашивала ещё», — отметила Чупракова.

Советский и российский художник-модельер Валентин Юдашкин 2 мая скончался в возрасте 59 лет. У него несколько лет назад был выявлен рак правой почки на последней стадии. С тех пор его состояние ухудшилось, а осложнения затронули в том числе головной мозг.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая Пугачёва отреагировала на смерть другого известного советского и российского модельера Вячеслава Зайцева. Она поблагодарила кутюрье «за всё».

Певица после начала спецоперации ВС России на Украине выступила с критикой действий российских военных и после этого уехала в Израиль.