Москва, 29 сентября 2022, 15:00 — REGNUM Певица Алла Пугачёва покинула Россию, сообщает 29 сентября газета «Известия».
СМИ уточняет, что певица вместе с детьми могла улететь в Израиль из московского аэропорта «Внуково». Собеседник газеты рассказал, что обратного билета у артистки нет, и когда она вернётся в Россию, неизвестно.
Опубликованы кадры приезда Пугачёвой в аэропорт на автомобиле Chevrolet Express.
Напомним, Алла Пугачёва опубликовала сообщение, в котором просить признать себя иноагентом.