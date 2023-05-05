Москва, 5 мая, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о том, что США не станут мешать Киеву выбирать методы борьбы с Россией, сделанное после атаки беспилотников 3 мая на Кремль, наглядно выражает позицию Штатов, сообщил 5 мая журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Что касается отношения Вашингтона, я обратил внимание на заявление Тони Блинкена, который сказал, что США не будут диктовать Украине те методы, которыми она защищает свой суверенитет. Ну, наверное, этим всё сказано», — сказал Лавров по итогам встречи глав МИД стран ШОС.

Блинкен 3 мая заявил, что украинская сторона сама может решать, как противостоять России. По его словам, Вашингтон оставляет решение этого вопроса на усмотрение Киева, который якобы защищается от российской армии и пытается вернуть территории.

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В ночь на 3 мая два украинских беспилотника пытались атаковать здание резиденции президента России в Кремле. Дроны удалось своевременно обезвредить. В Кремле заявили, что за этой атакой в конечном итоге стоит Вашингтон.