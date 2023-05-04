Историк Смолин заявил, что спецоперация вряд ли завершится после провала контрнаступления ВСУ

Москва, , 17:47 — REGNUM Сроки окончания специальной военной операции (СВО) на Украине весьма туманны, и провал украинских войск на анонсированном контрнаступлении не приведёт к завершению конфликта. Такой точкой зрения в беседе с ИА REGNUM поделился кандидат исторических наук, политолог, публицист Михаил Смолин, комментируя заявление депутата Госдумы, сооснователя организации «Союз ветеранов Донбасса» Александра Бородая.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее депутат высказал мнение, что даже в случае разгрома украинских войск в ходе контрнаступления ВСУ российская спецоперация на этом не закончится. Бородай подчеркнул, что цели и задачи СВО, которые поставил президент России Владимир Путин, ещё не достигнуты.

Историк Смолин согласился с депутатом, что отбить контрнаступление не значит поставить точку.

«СВО так быстро не закончится. Невозможно победить в военном конфликте, только отражая атаки и не наступая. Если мы хотим победить, то придётся самим первыми наступать. Если просто ищем компромисс, то не решаем проблему, а оттягиваем, оставляем на следующие поколения», — считает политолог.

При этом Смолин заметил, что термин «контрнаступление» продолжает вызывать недоумение, так как сложно назвать наступлением прошлые попытки ВСУ отбить территории. Западные страны продолжают возлагать надежды на Киев, спонсируя его вооружением, которое якобы может способствовать приближению финала конфликта. Но, по мнению историка, у России есть только один приемлемый и логичный сценарий завершения СВО.

«Конфликт можно решить только взятием Киева и свержением нацистского режима. С украинцами невозможно договориться, потому что с нами воюет страна, которая заявляет себя как анти-Россия», — уверен Смолин.

Также политолог предположил, что в случае полной капитуляции Киева США и страны НАТО не вступят в прямое военное противостояние с Россией. По мнению историка, Вашингтон, как и в период холодной войны, придерживается политики сдерживания, а действовать, рискуя жизнями собственных солдат, не станет.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ сосредоточили свои войска на передовой в Запорожской области для начала планируемого контрнаступления. Такой информацией поделился председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Российские войска располагают данными о планах украинских военных.

Американский правозащитник Аджаму Барака ранее в своих соцсетях поделился мнением, что украинский конфликт почти завершён. Он отметил, что все, кроме американцев, знают, что контрнаступление ВСУ обречено на поражение.