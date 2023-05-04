Депутат Госдумы Бородай заявил, что провал контрнаступления ВСУ не приведёт к завершению СВО

Донецк, , 13:07 — REGNUM Провал Вооружённых сил Украины в ходе контрнаступления не приведёт к незамедлительному окончанию специальной военной операции. Об этом в четверг, 4 мая, заявил депутат Государственной думы Российской Федерации Александр Бородай.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Это [контрнаступление] может быть важным этапом в развитии специальной военной операции. Если ситуация развернётся для нас удачно, то противник может… даже потерять контроль над войска. Но это не значит, что СВО закончится», — сказал Бородай в интервью «Парламентской газете».

Депутат Госдумы добавил, что цели и задачи специальной военной операции, поставленные президентом России, на сегодняшний день ещё не достигнуты. «Я лично убеждён в том, что без достижения этих целей она завершиться не может», — отметил Бородай.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Арты Алаудинов заявил, что все действия Вооружённых сил Украины прогнозируемы, а любые попытки украинской армии совершить прорыв на каком-либо участке фронта обречены на провал.