В Госдуме оценили вероятные исходы контрнаступления ВСУ
Донецк, 4 мая 2023, 13:07 — REGNUM Провал Вооружённых сил Украины в ходе контрнаступления не приведёт к незамедлительному окончанию специальной военной операции. Об этом в четверг, 4 мая, заявил депутат Государственной думы Российской Федерации Александр Бородай.
«Это [контрнаступление] может быть важным этапом в развитии специальной военной операции. Если ситуация развернётся для нас удачно, то противник может… даже потерять контроль над войска. Но это не значит, что СВО закончится», — сказал Бородай в интервью «Парламентской газете».
Депутат Госдумы добавил, что цели и задачи специальной военной операции, поставленные президентом России, на сегодняшний день ещё не достигнуты. «Я лично убеждён в том, что без достижения этих целей она завершиться не может», — отметил Бородай.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Арты Алаудинов заявил, что все действия Вооружённых сил Украины прогнозируемы, а любые попытки украинской армии совершить прорыв на каком-либо участке фронта обречены на провал.