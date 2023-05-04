Американский правозащитник Барака рассказал о скором окончании конфликта на Украине

Вашингтон, , 00:34 — REGNUM Конфликт на Украине фактически завершён, несмотря на отчаянные попытки Киева организовать масштабное контрнаступление. Такое заявление сделал 3 мая американский правозащитник Аджаму Барака в своём Twitter.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению правозащитника, освещение СМИ в США конфликта на Украине выглядит аморально и вводит в заблуждение.

«Война на Украине почти подошла к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом», — указал Барака.

По словам Барака, скорое окончание конфликта уже ни для кого не секрет, об этом знают все, «кроме американцев».

Барака неоднократно обрушивался с критикой на США и Евросоюз за курс во внешней политике. Как пояснял правозащитник, Минские соглашения были использованы Вашингтоном и Брюсселем для подготовки к конфликту с Москвой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил американский правозащитник Аджаму Барака, решение Запада вступить в открытый конфликт с Россией стало грандиозной катастрофой. По мнению правозащитника, Украину использовали в качестве пушечного мяса для реализации геополитических амбиций США.