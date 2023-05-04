Москва, 4 мая, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Россия демонстрирует хорошие показатели по государственному долгу. Об этом 4 мая на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым заявил президент России Владимир Путин.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников

«Госдолг от ВВП [страны] у нас ― 14,9%. Хороший показатель», ― подчеркнул глава государства.

При этом для сравнения он привёл в качестве примера другие страны мира. Так, в США этот показатель достигает 121,7%, во Франции ― 111,1%, в еврозоне ― 90,9%.

Российский лидер отдельно остановился и на ситуации с инфляцией, отметив, что уровень инфляции в России лучше, чем в некоторых других странах. Так, в марте инфляция в годовом выражении в России составляла 3,5%, в апреле ― 2,6%. В то же время в Германии этот показатель зафиксирован на уровне 7,4%, в еврозоне в целом ― 6,9%, во Франции ― 5,7%, в США ― 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году объём внешнего госдолга России уменьшился впервые за три года, составив 4,039 трлн рублей. Так, по итогам 2019 года внешний госдолг составлял 3,395 трлн рублей, 2020 года — 4,189, в 2021 году — 4,435 трлн рублей.

При этом в прошлом году внутренний госдолг составил 22,82 трлн рублей, а его доля относительно ВВП упала на один процентный пункт, до 17,1%.

Отмечается, что с учётом резервов госдолг находится на безопасном уровне, его соотношение к ВВП является наименьшим среди всех стран — членов G20.