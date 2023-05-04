ДНР, 4 мая, 2023, 13:46 — ИА Регнум. ВСУ пытались осуществить прорыв обороны на артёмовском направлении, однако российские военные сдерживают натиск врага. Об этом 4 мая заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Евгений Биятов/РИА Новости Артемовск

Эксперт рассказал, что получает информацию, что украинские войска предпринимают попытки наступления на всех направлениях.

«Самая, скажем так, жаркая ситуация традиционно на артёмовском направлении, именно оттуда мне сегодня поступила информация, что противник попытался прорвать нашу линию обороны. Но наши ребята удерживают натиск противника», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 4 мая, в Минобороны заявили, что артиллерийские подразделения российских десантников уничтожили на артёмовском направлении опорный пункт ВСУ, создававший помехи для продвижения штурмовых отрядов. Ударами артиллерии удалось уничтожить живую силу противника.