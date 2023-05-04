ДНР, 4 мая, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Российские войска за сутки освободили в Артёмовске ещё два квартала, сообщил 4 мая на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

По данным Минобороны, российские штурмовые отряды продолжают уничтожение подразделений ВСУ в западной части Артёмовска.

Помощь штурмовым отрядам оказывают авиация и артиллерия, которые нанесли удары по подразделениям трёх бригад ВСУ на юго-западной окраине города — в районе Красного и Григоровки.

Накануне, 3 мая в Минобороны сообщили об ожесточённых боях в западной части Артёмовска.

Военный эксперт Андрей Марочко 4 мая заявил, что ВСУ предприняли безуспешную попытку прорвать оборону российских военных на артёмовском направлении. Попытки наступления ВСУ осуществляют и на других участках фронта.