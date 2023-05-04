Луганск, 4 мая, 2023, 14:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки российские войска в ходе специальной военной операции пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 4 мая.

Алексей Майшев/РИА Новости Боевая работа реактивной системы залпового огня «Ураган» в зоне СВО

«В районах населённых пунктов Стельмаховка Харьковской области, Кисловка, Тимковка и Ивановка Луганской Народной Республики пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп», — сказал Конашенков.

Кроме того, в районе Волчанска удалось уничтожить склад снарядов и боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

Официальный представитель оборонного ведомства добавил, что за прошедшие сутки на данном (купянском) направлении противник потерял до 30 человек личного состава, две боевые бронированные машины, три пикапа и одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».