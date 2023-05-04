Песков не стал комментировать слова Медведева о киевском руководстве
Песков не стал комментировать предложение Медведева объявить Зеленского законной целью
Москва, 4 мая, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге 4 мая отказался комментировать предложения зампредседятеля Совета безопасности Дмитрия Медведева объявить президента Украины законной военной целью после попытки атаки украинских дронов на Кремль.
«Я оставлю без комментария этот вопрос», — сказал он.
Медведев 3 мая написал в своём Telegram-канале, что попытка атаки украинских дронов против Кремля не оставила России других вариантов, кроме физического устранения украинского руководства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, могли ли осуществить атаку беспилотников на Кремль из российских регионов, следователям и сотрудникам спецслужб. Он заявил, что надеется, что со временем об этом станет известно.
В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина с помощью двух дронов. Как уточнили в Кремле, беспилотники вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы.