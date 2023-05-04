Москва, 4 мая, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге 4 мая отказался комментировать предложения зампредседятеля Совета безопасности Дмитрия Медведева объявить президента Украины законной военной целью после попытки атаки украинских дронов на Кремль.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Я оставлю без комментария этот вопрос», — сказал он.

Медведев 3 мая написал в своём Telegram-канале, что попытка атаки украинских дронов против Кремля не оставила России других вариантов, кроме физического устранения украинского руководства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, могли ли осуществить атаку беспилотников на Кремль из российских регионов, следователям и сотрудникам спецслужб. Он заявил, что надеется, что со временем об этом станет известно.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина с помощью двух дронов. Как уточнили в Кремле, беспилотники вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы.