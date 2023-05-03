Москва, 3 мая, 2023, 15:03 — ИА Регнум. В момент попытки атаковать здание кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина главы государства не было в Кремле, заявил 3 мая его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

Как рассказал Песков в интервью РИА Новости, президент 3 мая находится в своей подмосковной резиденции: «Нет. Сегодня он работает в [Ново-]Огарёво».

Пресс-служба Кремля заявила, что в ночь на 3 мая по зданию кремлёвской резиденции Путина попытались нанести удары два беспилотника, но их обезвредили.

Удар, в результате которого никто не пострадал, нанесла украинская сторона. Москва расценивает эти действия как теракт и попытку покушения на президента страны.