Москва, 4 мая, 2023, 12:39 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России осудили инцидент с украинскими беспилотниками над Кремлём, произошедший в ночь на 3 мая. Во внешнеполитическом ведомстве не усомнились в причастности к этому киевского режима и отметили, что мировое сообщество должно осудить произошедшее.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Дипломаты подчеркнули, что подобные ситуации указывают лишь на нежелание Украины мирно решать конфликтные вопросы, поэтому необходимо, чтобы оттуда не исходили угрозы безопасности и не совершались акты терроризма.

«Преступные действия киевского режима еще раз подтверждают отсутствие у Киева стремления к миру и урегулированию конфликта политико-дипломатическим путем. Очевидна необходимость достижения всех целей и задач нашей специальной военной операции», — говорится в сообщении МИД 4 мая.

В ведомстве отметили, что террористические методы Украины имели место и ранее, и напомнили о подрыве Крымского моста 8 октября 2022 года и о многочисленных ударах по гражданским объектам в Брянской, Белгородской и Ростовской областях.

«Террористическая и диверсионная деятельность ВСУ беспрецедентно набирает обороты», — говорится в сообщении.

В МИД также заявили, что Киев необходимо заставить выполнять обязательства по борьбе с подобными явлениями, а также в сферах международного гуманитарного права и защиты прав человека.

«Считаем, что мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов на основе международного права, должны осудить новую преступную выходку киевского режима», — призвали дипломаты.

Украинские беспилотники атаковали московский Кремль в ночь на 3 мая. Президента России Владимира Путина в тот момент в резиденции не было, а БПЛА сбили прямо над куполом Сенатского дворца.

В Москве содеянное Киевом расценили как теракт и покушение на главу государства и оставили за собой право ответить на инцидент «там и тогда, где и когда посчитают нужным». Об этом позднее заявил и посол России в США Анатолий Антонов.