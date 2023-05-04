Париж, 4 мая, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что атака беспилотников на Кремль — «странный и таинственный инцидент». Об этом она сказала в четверг 4 мая в эфире радиостанции France Info.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

При этом Колонна отметила, что не обладает полной картиной инцидента и не желает «втягиваться в обсуждение» версий случившегося.

«Вместе с тем могу назвать этот эпизод странным, можно также использовать прилагательное «таинственный», — сказала глава французского МИД.

Напомним, в ночь на 3 мая два украинских БПЛА попытались ударить по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина, сообщили в его пресс-службе. Главы государства в тот момент там не было. Москва расценила нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства и оставила за собой право на ответные меры в отношении Киева.