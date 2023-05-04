Кремль: Киев в ночь на 3 мая совершил попытку удара по резиденции Путина

Москва, , 00:44 — REGNUM В ночь на 3 мая два украинских беспилотника попытались ударить по резиденции российского лидера Владимира Путина в Кремле, сообщили в пресс-службе президента России.

Кремль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Благодаря действиям военных и спецслужб оба дрона удалось сбить. В результате происшествия никто не пострадал.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что главы государства не было в Кремле на момент атаки. Кроме того, инцидент не повлиял на график работы Путина.

В Кремле расценивают случившееся, как спланированную террористическую акцию и покушение на президента. В сообщении отметается, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая «МК» привела мнения ряда военных экспертов о том, что Украина намеревается совершить обширную провокацию для наступления на территорию России в преддверии Дня Победы и может вторгнуться в населенные пункты возле российско-украинской границы.