4 Мая
 
8:21

За прошедшую ночь ВСУ трижды пытались атаковать РФ: сначала два безуспешных удара по нефтеперерабатывающим заводам в Ростовской области и Краснодарском крае, потом — обстрел Брянской области.

8:20

Москва предупредила Киев и его западных спонсоров о неминуемо печальных последствиях задуманного контрнаступления, российские Вооруженные силы готовы к любому развитию событий — замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

8:17

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и 13 регионах Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Киеве, а также работе ПВО.

8:15

Марочко: ВСУ перевели тыловые подразделения на усиленный режим службы

Руководство ВСУ перевело подразделения украинских войск, находящиеся в тыловых районах временно захваченной Киевом части республик Донбасса, а также в Днепропетровской и Харьковской областях, на усиленный режим несения службы. Об этом 4 мая сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

8:06

В Днепропетровской области получило повреждения промышленное предприятие

В ночь на 4 мая промышленное предприятие в Никополе Днепропетровской области получило повреждения. Об этом 4 мая сообщил глава администрации региона Сергей Лысак в своём Telegram-канале.

7:46

11 стран Европейского союза начнут ускоренный выпуск снарядов натовского калибра 155 мм, а две страны ЕС — снарядов калибра 152 мм — еврокомиссар.

Еврокомиссия выделит еще 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины, говорится в пресс-релизе ЕК.

7:46

Минобороны Украины сообщает, что сегодня ночью по объектам на территории страны было выпущено 24 БПЛА «Герань-2».

7:39

ГероиZ. Сержант Алексей Варламов.

7:29

В МИД предупредили Киев и его союзников о последствиях контрнаступления

Киев и его западных союзников ждут неминуемо печальные последствия запланированного контрнаступления. Такое предупреждение сделал 3 мая замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью газете «Известия».

7:26

Украинские боевики обстреляли село в Брянской области — один человек получил ранения. По данным губернатора Александра Богомаза, утром 4 мая ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новосёлки Суземского района. Из-за этого пострадал один человек.

«Повреждено несколько домовладений, а также нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные службы», — заявил Богомаз.

7:24

Российские военные отбили атаку украинских беспилотников на жилые кварталы в Херсонской области.

7:23

Украинское контрнаступление обернётся кровавой бойней, предупреждает The Washington Post.

«Кровавая бойня может стать ещё более кровавой после начала контрнаступления Киева с целью отвоёвывания оккупированных территорий», — пишет газета.

Издание ссылается на старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли. «Когда вы атакуете, вы, как правило, несёте больше потерь», — напомнил эксперт.

7:17

Военная академия в Одессе, по неподтвержденным данным, стала одной из целей ночных ударов ВС РФ.

7:16

Зеленский из Финляндии на самолете правительства Нидерландов прилетел в Амстердам — ночью он приземлился в аэропорту Схипхол. Сегодня, 4 мая, Зеленский встретится с премьером Марком Рютте и выступит в Гааге с речью «Нет мира без справедливости для Украины».

7:13

Украинские дроны попытались атаковать Кремль в ночь на 3 мая

В ночь на 3 мая два украинских беспилотника попытались ударить по резиденции российского лидера Владимира Путина в Кремле, сообщили в пресс-службе президента России.

7:11

Беспилотник врезался в строящиеся конструкции на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, а затем взорвался. Это произошло ночью в районе села Киселевка Красносулинского района Ростовской области.

Огонь, возникший в результате взрыва, быстро потушили без пожарных — только силами служб предприятия. Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный.

7:11

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани полностью ликвидировали, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

7:10

Вашингтон выделил свыше $36,4 млрд Киеву на «оказание Украине помощи в сфере безопасности» с момента вступления Джо Байдена в должность президента. При этом свыше $35,7 млрд Банковая получила после начала спецоперации.

7:09

Накануне в поселке Волна Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожар произошел из-за удара украинского БПЛА.

7:09

В Краснодарском крае загорелся резервуар нефтеперерабатывающего завода — причиной пожара могло стать падение беспилотника.

7:08

Командир самоходной гаубицы «Гвоздика» с позывным Дон вспоминает, как он в составе батареи сорвал наступление противника. В тот день разведка обнаружила выдвижение вражеской бронетехники. Дон принял информацию от разведчиков и быстро навел орудие на цель. «Мы отработали по этой колонне на отлично. Колонна была уничтожена», — говорит российский артиллерист.

В феврале этого года он был награжден орденом Мужества, но как сам признается: «Всё равно для каждого командира самая лучшая награда — это когда его личный состав вернётся к своим семьям живым и здоровым».

Минобороны РФ.

7:06

Военнослужащим гвардейской артиллерийской бригады на передовой вручили нагрудные знаки «Гвардия», сообщает Минобороны РФ. За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, артиллерийской бригаде Западного военного округа присвоено почётное наименование «гвардейская».

За год соединением уничтожено более восьмисот единиц техники противника. Более 80 процентов личного состава бригады уже имеет государственные награды, порядка 30 процентов удостоены орденов Мужества.

«Испытываю гордость за своих военнослужащих, за столь высокую оценку, данную моей бригаде Верховным главнокомандующим. Будем и впредь продолжать выполнять так же достойно свой воинский долг», — сказал командир артиллерийской бригады с позывным Казань.

Примеров мужества и отваги в артиллерийской бригаде сотни. Каждый день воины рискуют жизнью, защищая Родину, близких и родных. Артиллеристы работают слаженно и четко. Задач много, но главное, как они сами говорят, — это мотивация.

«Победа будет за нами. Все к этому стремимся. Русский дух не падает!» — поделился командир САУ «Мста-С» с позывным Тихий.

7:02

Главное о специальной военной операции на Украине за 3 мая.

Штурмовые отряды вели бои в западной части города Артёмовска. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах. За сутки на донецком направлении потери противника составили более 385 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Минобороны РФ.