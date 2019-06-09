Наступил 435-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. СМИ сообщили о серии взрывов и работе ПВО в Киеве и Одессе 4 мая. В нескольких областях (Черкасской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской), судя по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, объявлена воздушная тревога. Аналогичный режим действует в подконтрольных Киеву частях ДНР, а также частях Херсонской и Запорожской областей. Украинское издание «Общественное» известило, что ночью в Одессе прогремело восемь взрывов. В социальных сетях опубликованы фотографии, на которых можно разглядеть столб дыма.

Одной из самых обсуждаемых тем стала атака Кремля двумя украинскими дронами. Аппараты были сбиты благодаря действиям военных и спецслужб, никто не пострадал, но в сообщении Кремля отмечается, что Москва оставляет за собой право на ответные меры. Высказывания официальных представителей администрации США об атаке беспилотников на Кремль поражают цинизмом и абсурдом, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Белый дом не может признать очевидный факт — киевские власти спланировали этот теракт и совершили покушение на российского президента Владимира Путина.

Российская армия тем временем продолжает наступление по всем направлениям. Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком составили более 385 военнослужащих и наёмников, известило 3 мая Минобороны РФ.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю — 434-й день СВО