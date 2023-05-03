Белград, 3 мая, 2023, 15:56 — ИА Регнум. В Сербии задержали отца подростка, устроившего в школе стрельбу с девятью погибшими. Об этом в среду, 3 мая, заявил глава МВД Сербии Братислав Гашич.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«Отец совершившего это страшное преступление задержан. Оба пистолета, которые были обнаружены, имеют легальное разрешение на имя отца от 2016 и 2017 годов. У него несколько единиц оружия, утверждает, что они были заперты в сейфе с шифром, но, очевидно, ребёнок знал шифр и достал ещё три полные обоймы», — сказал глава министерства.

Гашич добавил, что в отношении отца предпримут меры, предусмотренные сербским законодательством.

Ранее сообщалось, что 14-летний семиклассник Коста Кецманович открыл стрельбу в начальной школе в Белграде в среду, 3 мая. По данным МВД Сербии, утроивший стрельбу тщательно планировал нападение, а также составил список жертв.

Правительство Сербии объявило, что в стране с 5 мая пройдёт трёхдневный траур по жертвам стрельбы в школе, в результате которой погибли девять человек, среди которых восемь — учащиеся.