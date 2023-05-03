Белград, , 11:33 — REGNUM В столице Сербии Белграде задержали семиклассника, открывшего стрельбу в начальной школе. Об этом в среду, 3 мая, сообщило сербское издание «Вечерне новости».

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Полиция задержала ученика седьмого класса, который открыл стрельбу в начальной школе во Врачаре [община в Сербии, входящая в округ Белград] около восьми часов утра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента погиб охранник школы, ранения получили учитель и несколько детей. На месте происшествия находится большое количество сотрудников правоохранительных органов и врачей скорой помощи.

В середине апреля Калининский суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал подростка, устроившего в одной из школ стрельбу из пневматического оружия, в результате чего пятеро детей получили незначительные травмы, не требующие госпитализации.