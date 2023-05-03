Москва, 3 мая, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Российские военные сковывают действия Вооружённых сил Украины (ВСУ) на флангах при боях за город Артёмовск. Об этом в ходе брифинга 3 мая заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Подразделения ВДВ РФ сковывают действия ВСУ на флангах при боях за город Артёмовск», — сказал Конашенков.

В Минобороны сообщили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы «Южной» группировки войск ударили по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Богдановка (ДНР).

За сутки в этом районе авиация совершила девять самолето-вылетов. Артиллерия выполнила 63 огневые задачи. Потери противника на данном направлении составили более 385 украинских военнослужащих и наёмников.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что в ВСУ приняли новые решения по обороне Артёмовска. В частности, по его словам, руководство решило усилить оборону города, более чем на 80% контролируемого российскими войсками. Он сообщил, что ВСУ продолжают обороняться и якобы сдерживать наступление ВС РФ и что он лично прибыл на передовую.